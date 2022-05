Kremeľ poprel špekulácie, že Putin plánuje 9. mája vyhlásiť vojnu

Moskva 4. mája (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu poprel špekulácie, že ruský prezident Vladimir Putin plánuje 9. mája, keď Rusko oslavuje víťazstvo Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne, vyhlásiť vojnu proti Ukrajine a následnú mobilizáciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Nie je to pravda. Je to nezmysel," odpovedal Peskov na otázky novinárov, či sú podobné špekulácie pravdivé.



Ruský prezident doteraz označoval konflikt na Ukrajine ako špeciálnu vojenskú operáciu, a nie vojnu. Západní politici a niektorí pozorovatelia Ruska sú však presvedčení, že Putin možno v pondelok plánuje veľké oznámenie. Špekuluje sa, že by mohlo ísť o celý rad záležitostí - od vyhlásenia vojny až po vyhlásenie víťazstva, píše Reuters.



Deň víťazstva (9. máj) je jednou z najdôležitejších národných udalostí Ruska, počas ktorej si jeho obyvatelia pripomínajú obrovskú obeť, ktorú krajina priniesla vo vojne proti nacistickému Nemecku v rokoch 1941-45. Tá je v Rusku známa ako veľká vlastenecká vojna.



Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo asi 27 miliónov občanov Sovietskeho zväzu, pričom vo vojne prišla o niekoho takmer každá sovietska rodina.



Ruský prezident už v minulosti vo svojich rečiach prednesených v deň tohto sviatku podľa Reuters podpichoval Západ a poukazoval na silu ruskej postsovietskej armády.