Kremeľ poprel správu o rokovaniach o zastavení útokov na energetiku

Moskva 30. októbra (TASR) - Kremeľ v stredu poprel správu, že Rusko a Ukrajina sú v počiatočnom štádiu rokovaní o možnom zastavení leteckých útokov na energetické zariadenia. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v súvislosti s utorkovou správou denníka Financial Times (FT) spresnil, že existuje mnoho správ, "ktoré nemajú nič spoločné so skutočnosťou".



Denník s odvolaním sa na anonymné zdroje vrátane vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov ďalej napísal, že Kyjev sa snaží obnoviť rozhovory, ktoré sa v auguste blížili k dohode a ktoré sprostredkoval Katar. Rozhovory stroskotali po začiatku útokov ukrajinských síl na ruskú Kurskú oblasť v tom istom mesiaci, uviedli predstavitelia.



Ruské ministerstvo obrany, úrad ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ukrajinské ministerstvo obrany na žiadosť agentúry Reuters o komentár bezprostredne nereagovali.



Veľkú časť ukrajinských energetických kapacít od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 zničili ruské útoky na energetickú infraštruktúru. To prinútilo Kyjev spoliehať sa na svoje jadrové energetické zariadenia a dovoz energie z Európy. Ochrana energetických objektov je preto pre Kyjev pred blížiacou sa zimou kľúčová.