Kremeľ poprel správy o povolaní milióna záložníkov

Moskva 22. septembra (TASR) - Moskva vo štvrtok poprela mediálne správy, podľa ktorých dekrét prezidenta Vladimíra Putina o čiastočnej mobilizácii predpokladá povolanie až milióna záložníkov, informovala britská spravodajská stanica Sky News.



Nezávislý ruský denník Novaja Gazeta, ktorý v súčasnosti pôsobí v exile, citoval nemenovaného predstaviteľa Putinovej vlády, podľa ktorého by mali do armády povolať až milión Rusov. Povolanie takéhoto počtu osôb údajne umožňuje siedmy článok Putinovho dekrétu, ktorý podpísal v stredu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti označil za klamstvo.



Krátko po Putinovom stredajšom vyhlásení o mobilizácii ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že ako súčasť mobilizácie, ktorá sa bude vzťahovať na občanov "s predchádzajúcimi vojenskými skúsenosťami", povolajú do zbrane 300.000 Rusov, pripomína The Guardian.



"To nie sú ľudia, ktorí nikdy nevideli ani nepočuli nič o armáde," povedal Šojgu a dodal, že študentov ani čerstvo povolaných brancov sa mobilizácia týkať nebude.



Všetci ruskí muži vo veku od 18 do 27 rokov sú povinní absolvovať ročnú vojenskú službu. Študenti vysokých škôl však môžu popri štúdiu absolvovať výcvik na vojenskej fakulte.