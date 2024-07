Kremeľ poprel, že by Rusko plánovalo vraždu šéfa nemeckej zbrojovky

Moskva 12. júla (TASR) - Tvrdenia médií, že Rusko plánovalo zavraždiť generálneho riaditeľa nemeckej zbrojárskej spoločnosti Rheinmetall sú založené na nepravdivých informáciách. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň uviedol, že prerieknutia amerického prezidenta Joea Bidena sleduje celý svet, no ide o vnútornú záležitosť USA. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters.



Peskov uviedol, že je nemožné sa stavať vážne k správam o údajnom pláne na zavraždenie šéfa nemeckej zbrojovky, pretože sú založené na informáciách od anonymných zdrojov a neobsahujú nijakú "serióznu argumentáciu". O údajných plánoch Ruska informovali vo štvrtok spravodajská stanica CNN i denník The New York Times.



Peskov reagoval aj na prerieknutie amerického prezidenta, ktorý počas štvrtkovej tlačovej konferencie predstavil omylom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako ruského prezidenta Vladimira Putina. "Nie je to naša záležitosť. Je to záležitosť Spojených štátov. Nech americkí voliči rozhodnú," uviedol Peskov, pričom odkazoval na novembrové prezidentské voľby v USA.



Biden sa vzápätí po chybe opravil a uviedol, že sa pomýlil, pretože sa tak veľmi sústredí na to, aby porazil Putina. Peskov uviedol, že Kremeľ si všimol neúctivé vyjadrenia Bidena o Putinovi. Nešpecifikoval, aké presné vyjadrenia myslel, Biden však Putina na summite NATO označil za šialenca s vraždenými sklonmi, pripomína Reuters. "Považujeme to za absolútne neakceptovateľné a neprípustné správanie," povedal Peskov.



Hovorca Kremľa okrem toho kritizoval vyjadrenia niektorých lídrov NATO o používaní západných zbraní proti Rusku, čo označil za nebezpečnú eskaláciu. Zároveň však vyjadril presvedčenie, že tieto zbrane sú už používané pri útokoch na ruské územie. Podotkol pritom, že Moskva považuje za svoje územie aj ukrajinskú Luhanskú, Donetskú, Chersonskú a Záporožskú oblasť, ktorých anexiu oznámilo po sporných referendách.



Na piatkovej tlačovej konferencii Peskov tiež uviedol, že maďarský premiér Viktor Orbán neinformoval Putina o svojich plánoch na stretnutie s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom kandidujúcim vo voľbách proti Bidenovi. Zároveň uviedol, že šéf Kremľa neposlal cez Orbána Trumpovi nijaký odkaz.



Peskov tiež v piatok nevylúčil obnovenie čiernomorskej obilnej dohody, ktorá umožňovala vývoz ukrajinského obilia cez čiernomorské prístavy.