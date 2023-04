Kremeľ poprel, že je Rusko zapojené do úniku amerických dokumentov

Moskva 10. apríla (TASR) - Rusko poprelo v pondelok obvinenia, že je Moskva zapojená do úniku tajných dokumentov amerického Pentagónu. TASR o tom informuje podľa správ televízie CNN a agentúry DPA.



Počas pravidelnej tlačovej konferencie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov kritizoval tendenciu vždy zo všetkého viniť Moskvu. "Tendencia vždy viniť Rusko a zvaľovať na Rusko všetku vinu je teraz rozšírenou chorobou," uviedol Peskova.



Zároveň dodal, že uniknuté dokumenty sú zaujímavé a že nemožno vylúčiť, že Spojené štáty odpočúvali aj svojich kľúčových spojencov. "Fakt, že Spojené štáty už dlho sledujú viaceré hlavy štátov, predovšetkým v Európe, sa pravidelne vynorí a spôsobuje škandály. Preto to nemožno vylúčiť," uviedol Peskov.



V roku 2013 sa podľa Peskova rozhnevala aj niekdajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová po tom, čo bolo hlásené, že jej americký Úrad pre národnú bezpečnosť (NSA) napichol telefón.



Uniknuté dokumenty amerického Pentagónu označené ako tajné sa nedávno objavili na sociálnych sieťach a obsahujú niektoré podrobnosti o situácii na Ukrajine. Niektoré z dokumentov tiež naznačujú, že USA odpočúvali svojich kľúčových spojencov ako napríklad Izrael, Južnú Kóreu či ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Podľa Peskova dokumenty len dokazujú ako veľmi sú Spojené štáty zapojené do vojny na Ukrajine.



Niekoľko amerických predstaviteľov pre americké médiá potvrdilo autenticitu niektorých uniknutých dokumentov, no podľa Ukrajiny neexistujú dôkazy o tom, že sú dokumenty pravé. Špekuluje sa tiež že mohli byť pozmenené v rámci dezinformačnej kampane.