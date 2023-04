Kremeľ poprel, že Putin má dvojníkov a ukrýva sa v atómovom bunkri

Moskva 25. apríla (TASR) - Kremeľ označil za klamstvá špekulácie, že ruský prezident Vladimir Putin má dvojníkov a on sa schováva v atómovom bunkri. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry Reuters.



"Pravdepodobne ste počuli, že (Putin) má veľa dvojníkov, ktorí namiesto neho pracujú, kým on sedí v bunkri," povedal kremeľský hovorca Dmitrij Peskov a zasmial sa. "Ďalšie klamstvo," dodal.



Ruský prezident podľa neho vždy bol a stále je "megaaktívny" a jeho spolupracovníci s ním len ťažko dokážu držať krok.



"Jeho energiu možno len závidieť. Zdravie mu možno, ak Boh dá, len priať. Samozrejme, nesedí v žiadnych bunkroch. Toto je tiež klamstvo," povedal Peskov. Kremeľ viackrát poprel špekulácie, že Putin je chorý.



V Rusku sa majú budúci rok uskutočniť prezidentské voľby. Putin zatiaľ neoznámil, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie.



Putin (70) je pri moci od roku 1999. Prezidentom Ruska je od roku 2012 a bol ním aj v rokoch 2000 až 2008. V rokoch 1999 a 2000 bol premiérom, keď bol ruským prezidentom Boris Jeľcin. Bol ním aj v rokoch 2008 až 2012, keď bol prezidentom Dmitrij Medvedev. Ten v súčasnosti zastáva funkciu podpredsedu Bezpečnostnej rady Ruskej federácie.



V roku 2021 Putin podpísal zákon, ktorý mu umožní uchádzať sa o funkciu prezidenta ešte dve šesťročné volebné obdobia, čo môže predĺžiť jeho vládu až do roku 2036.