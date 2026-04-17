Kremeľ poprel, že Putin nie je informovaný o problémoch v Rusku
Vo videu, ktoré malo viac než 20 miliónov videní, 1,4 milióna lajkov a 75.000 komentárov na Instagrame, blogerka vymenovala päť problémov, o ktorých úradníci podľa nej Putina neinformujú pravdivo.
Moskva 17. apríla (TASR) - Kremeľ v piatok poprel tvrdenie ruskej blogerky o tom, že ruský prezident Vladimir Putin nie je informovaný o skutočných problémoch v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Viktoria Bonja, ktorá je známa z ruskej reality show a v súčasnosti žije v Monaku, v tento týždeň zverejnenom videu na sociálnych sieťach povedala, že ona sama ruského prezidenta podporuje a považuje ho za silného politika, ktorý je jednoducho „zle informovaný“
„Nie. Nie je to tak,“ reagoval v piatok na otázku hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Putin je hlava štátu a vzhľadom na svoje právomoci sa zaoberá najširším spektrom otázok, ktoré sú na programe,“ dodal.
Vo videu, ktoré malo viac než 20 miliónov videní, 1,4 milióna lajkov a 75.000 komentárov na Instagrame, blogerka vymenovala päť problémov, o ktorých úradníci podľa nej Putina neinformujú pravdivo. Tvrdila, že Rusi trpia a že ich skorumpovaní predstavitelia tak silno utláčajú, že by sa jedného dňa mohli vzbúriť.
Okrem toho sa vyslovila proti rozsiahlemu obmedzovaniu internetu, sociálnych médií a aplikácii na zasielanie správ a tiež obvinila úrady z pomalej reakcie na povodne v ruskej autonómnej republike Dagestan, pripomenula agentúra Reuters. V Rusku je zakázaný Instagram a Facebook, na obe sa ale Rusi dokážu pripojiť pomocou VPN. Od polovice marca prakticky prestal fungovať aj Telegram.
„Ľudia sa vás boja,“ odkázala blogerka Putinovi s tým, že medzi ním a ľuďmi je „veľká priepasť“.
Kremeľ vo štvrtok podľa Reuters pripustil kritiku, ktorú ruským úradom adresovala Bonja. Peskov na otázku, či videl jej apel, odpovedal, že samozrejme. „Je to dosť populárne,“ povedal s tým, že výzva sa týka mnohých otázok, na ktorých riešenie sa vynakladá veľa úsilia za účasti veľkého množstva ľudí a nič z toho nie je prehliadané.
Vyjadrenie hovorcu ruského prezidenta podnietilo Bonju k zverejneniu nového videa, v ktorom sa rozplakala od radosti. V ňom sa poďakovala Kremľu za pozornosť venovanú ňou nastoleným témam a podotkla, že je súčasťou ruského národa a stojí pri ňom.
Predstava o Putinovi ako o „dobrom cárovi“, ktorého zavádzajú bezohľadní úradníci, nie je nová, poznamenala agentúra Reuters. Kritici Kremľa sa podľa nej domnievajú, že výzva ruskej blogerky mohla byť koordinovaná s úradmi, aby ľudia mali pocit, že ich problémy sa riešia a dostávajú sa na verejnosť pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia neskôr v tomto roku. Sama Bonja uviedla, že výzvu iniciovala výlučne sama a že konala v mene Rusov.
Viktoria Bonja, ktorá je známa z ruskej reality show a v súčasnosti žije v Monaku, v tento týždeň zverejnenom videu na sociálnych sieťach povedala, že ona sama ruského prezidenta podporuje a považuje ho za silného politika, ktorý je jednoducho „zle informovaný“
„Nie. Nie je to tak,“ reagoval v piatok na otázku hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Putin je hlava štátu a vzhľadom na svoje právomoci sa zaoberá najširším spektrom otázok, ktoré sú na programe,“ dodal.
Vo videu, ktoré malo viac než 20 miliónov videní, 1,4 milióna lajkov a 75.000 komentárov na Instagrame, blogerka vymenovala päť problémov, o ktorých úradníci podľa nej Putina neinformujú pravdivo. Tvrdila, že Rusi trpia a že ich skorumpovaní predstavitelia tak silno utláčajú, že by sa jedného dňa mohli vzbúriť.
Okrem toho sa vyslovila proti rozsiahlemu obmedzovaniu internetu, sociálnych médií a aplikácii na zasielanie správ a tiež obvinila úrady z pomalej reakcie na povodne v ruskej autonómnej republike Dagestan, pripomenula agentúra Reuters. V Rusku je zakázaný Instagram a Facebook, na obe sa ale Rusi dokážu pripojiť pomocou VPN. Od polovice marca prakticky prestal fungovať aj Telegram.
„Ľudia sa vás boja,“ odkázala blogerka Putinovi s tým, že medzi ním a ľuďmi je „veľká priepasť“.
Kremeľ vo štvrtok podľa Reuters pripustil kritiku, ktorú ruským úradom adresovala Bonja. Peskov na otázku, či videl jej apel, odpovedal, že samozrejme. „Je to dosť populárne,“ povedal s tým, že výzva sa týka mnohých otázok, na ktorých riešenie sa vynakladá veľa úsilia za účasti veľkého množstva ľudí a nič z toho nie je prehliadané.
Vyjadrenie hovorcu ruského prezidenta podnietilo Bonju k zverejneniu nového videa, v ktorom sa rozplakala od radosti. V ňom sa poďakovala Kremľu za pozornosť venovanú ňou nastoleným témam a podotkla, že je súčasťou ruského národa a stojí pri ňom.
Predstava o Putinovi ako o „dobrom cárovi“, ktorého zavádzajú bezohľadní úradníci, nie je nová, poznamenala agentúra Reuters. Kritici Kremľa sa podľa nej domnievajú, že výzva ruskej blogerky mohla byť koordinovaná s úradmi, aby ľudia mali pocit, že ich problémy sa riešia a dostávajú sa na verejnosť pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia neskôr v tomto roku. Sama Bonja uviedla, že výzvu iniciovala výlučne sama a že konala v mene Rusov.