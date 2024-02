Kremeľ: Postoj dánskej polície k sabotáži Nord Streamu je absurdný

Moskva 26. februára (TASR) - Kremeľ v pondelok prostredníctvom svojho hovorcu Dmitrija Peskova kritizoval ukončenie dánskeho vyšetrovania sabotáže plynovodu Nord Stream v Baltskom mori. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Táto situácia je takmer absurdná. Na jednej strane uznávajú, že došlo k úmyselnej sabotáži, ale na druhej strane sa s tým nejdú nikam pohnúť," povedal Peskov novinárom.



Dánsko ukončilo vyšetrovanie s tým, že sabotáž bola síce podľa záverov jeho vyšetrovania úmyselná, nebol však zistený dostatočný dôvod na začatie trestného stíhania. Vyšetrovanie prípadu nedávno ukončilo aj Švédsko, a to s odôvodnením, že kauza nespadá do jeho jurisdikcie. Zhromaždené dôkazy však údajne odovzdalo Nemecku, ktoré sa k nim dosiaľ verejne nevyjadrilo.



Podmorské plynovody Nord Stream 1 a 2 spájajúce Rusko s Nemeckom poškodila v septembri 2022 séria výbuchov. Došlo k nim vo výlučných ekonomických zónach Švédska a Dánska. Do ovzdušia sa pri nich uvoľnilo obrovské množstvo metánu. Z poškodenia potrubí sa navzájom obvinili Rusko aj Západ.