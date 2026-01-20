< sekcia Zahraničie
Kremeľ potvrdil stretnutie Dmitrijeva s delegáciou USA v Davose
Moskva/Davos 20. januára (TASR) - Kremeľ v utorok potvrdil plánované stretnutie osobitného vyslanca ruského prezidenta Vladimira Putina Kirilla Dmitrijeva s americkou delegáciou počas konferencie Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.
„Môžem potvrdiť, že má v pláne stretnúť sa s niektorými členmi americkej delegácie,“ odpovedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku, či sa Dmitrijev na okraji WEF vo Švajčiarsku stretne s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Peskov novinárom zároveň odmietol potvrdiť informáciu, že by sa mal Dmitrijev stretnúť aj s Trumpom.
Šéfa Bieleho domu bude na konferencii sprevádzať početná delegácia, ktorej členmi budú okrem Witkoffa a Kushnera aj minister zahraničných vecí Marco Rubio či minister financií Scott Bessent. Témou rokovania s ruským vyslancom má byť ukončenie vojny na Ukrajine.
Ruský vyslanec sa naposledy stretol s Witkoffom a Kushnerom v Spojených štátoch v decembri 2025. Po návrate do Moskvy o priebehu rokovaní informoval aj šéfa Kremľa. Americkí vyslanci sa neskôr opakovane stretli s predstaviteľmi Ukrajiny a niektorých európskych štátov. Witkoff rokovania nazval „produktívnymi a konštruktívnymi“.
