Kremeľ považuje pápežovu výzvu na rokovania za pochopiteľnú

Moskva 11. marca (TASR) - Kremeľ považuje výzvu pápeža Františka na rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine za pochopiteľnú a tvrdí, že Rusko je pripravené sadnúť si za rokovací stôl. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však súčasne vyhlásil, že Kyjev takéto rozhovory vylúčil pre svoj mylný názor o porážke Ruska zo strany Západu. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters.



Peskov pripomenul, že aj ruský prezident Vladimir Putin opakovane hovoril o pripravenosti Ruska na takéto rokovania a "otvorenosti riešiť naše problémy rokovaním".



Takéto návrhy sa však podľa Peskova stretli s absolútnym odmietnutím "kyjevského režimu", ktorý nepripúšťa možnosť viesť akékoľvek rokovania.



Kremeľský hovorca doplnil, že túto pozíciu Kyjeva podporujú vyhlásenia "mnohých európskych krajín, ktoré naďalej robia všetko pre to, aby odsúdili Rusko na - podľa nich nevyhnutnú - strategickú porážku". Tieto očakávania však Peskov označil za hlboký omyl, o ktorom "najjasnejšie svedčia udalosti na bojisku" na Ukrajine.



Ukrajina v nedeľu odmietla výzvu pápeža Františka rokovať o ukončení vojny s Ruskom, pričom prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že pápež sa zapája do "virtuálneho sprostredkovania".



Vatikán sa od soboty večera snaží vysvetliť pápežov výrok o "odvahe zdvihnúť bielu vlajku a vyjednávať", ktorý sa vzťahuje na vojnu na Ukrajine.



Vatikánsky hovorca Matteo Bruni objasnil, že pápež si od pýtajúceho sa novinára švajčiarskeho telerozhlasu RSI "požičal" slovné spojenie biela vlajka, aby vyzval na prímerie dosiahnuté vďaka odvahe vyjednávať. Vo svojej tlačovej správe Vatikán trvá na tom, že formulácia "biela vlajka" v tomto kontexte znamená "zastavenie bojov, prímerie dosiahnuté s odvahou vyjednávať", a nie kapituláciu.



Vojna na Ukrajine trvá od februára 2022, keď Putin vyslal na Ukrajinu desaťtisíce ruských vojakov, čím po ôsmich rokoch konfliktu obmedzujúceho sa na východ Ukrajiny rozpútal plnoformátovú vojnu.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Františkova výzva na rozhovory bola žiadosťou smerom k západným spojencom Kyjeva, aby sa vzdali ambícií poraziť Rusko a uznali chybu Západu vo vojne na Ukrajine.



"Ako to vidím ja, pápež žiada Západ, aby odložil svoje ambície a priznal, že sa mýlil," citovala tlačová agentúra ANSA hovorkyňu ruského ministerstva zahraničných vecí Mariju Zacharovovú.



Zelenskyj, ktorý v roku 2022 podpísal výnos o vylúčení rokovaní s Putinom, minulý týždeň povedal, že Rusko nebude pozvané na prvý mierový summit, ktorý sa má konať vo Švajčiarsku.