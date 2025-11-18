< sekcia Zahraničie
Kremeľ považuje poľské obvinenia zo sabotáže za rusofóbiu
K dvom aktom diverzie na poľských železniciach došlo medzi 15. a 17. novembrom.
Autor TASR
Moskva 18. novembra (TASR) - Kremeľ v utorok vládu vo Varšave obvinil z rusofóbie. Poľský premiér Donald Tusk krátko predtým oznámil, že bezpečnostné zložky identifikovali dve osoby podozrivé z vykonania aktov sabotáže, počas ktorých boli poškodené koľajové trate južne od Varšavy. Išlo podľa neho o dvoch Ukrajincov, ktorí už dlhšie spolupracovali s ruskými tajnými službami. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Rusko je obviňované zo všetkých prejavov hybridnej a priamej vojny, ktorá prebieha,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reportérovi ruskej štátnej televízie. „V Poľsku sa v tejto súvislosti všetci snažia predbehnúť európsku lokomotívu. A rusofóbia tam, samozrejme, prekvitá,“ skonštatoval.
K dvom aktom diverzie na poľských železniciach došlo medzi 15. a 17. novembrom. V obci Mika v Mazovskom vojvodstve explodovala nálož, ktorá poškodila koľaje, a pri stanici Golab v Lublinskom vojvodstve musel vlak so 475 cestujúcimi prudko zabrzdiť pre poškodenie trate.
