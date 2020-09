Rusko považuje za neprípustné spájanie kauzy Navaľným s ruským vedením

Moskva 10. septembra (TASR) - Rusko vo štvrtok odsúdilo vyhlásenie Spojených štátov, že otrávenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného mohli nariadiť vysoko postavení predstavitelia ruského vedenia. Kremeľ tieto tvrdenia Spojených štátov označil za neprijateľné.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok podľa agentúry TASS reagoval na výrok amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, ktorý v stredu označil za veľmi pravdepodobné, že Navaľného otravu nariadili poprední ruskí predstavitelia.



Kremeľ podľa Peskova považuje náznaky o účasti akýchkoľvek ruských predstaviteľov na incidente za "a priori mylné a neprijateľné" a skresľujúce realitu. Uviedol, že Rusko má záujem zistiť, čo sa s Navaľným stalo.



Dodal, že Rusko ponúklo Nemecku - kde je Navaľnyj hospitalizovaný - súčinnosť pri vyšetrovaní, zatiaľ však nemá žiadnu odozvu.



Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) tiež Rusku podľa Peskova zatiaľ neposkytla výsledky laboratórnych testov, ktoré robili Navaľnému po prevoze z Ruska do Nemecka, kde lekári dospeli k záveru, že ruský politik bol zrejme otrávený nervovoparalytickou látkou typu novičok.



Podľa TASS Nemecko medzičasom odovzdalo expertom z OPCW výsledky Navaľného laboratórnych testov.



Zastupujúca hovorkyňa nemeckej vlády Martina Fietzová v súvislosti s testami a ich výsledkami uviedla, že Berlín nevie, za akých podmienok by nemecká strana mala Rusku poskytnúť dôkazy o svojich zisteniach kauze Navaľnyj.



Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v súkromnej nemocnici Charité v Berlíne. Do nemeckého hlavného mesta ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Nemecko minulý týždeň vyhlásilo, že má "nesporné dôkazy", že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok. Tá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Navaľného spojenci poukazujú na to, že použitie tejto vojenskej nervovej látky naznačuje, že zodpovednosť môže niesť len Rusko. Moskva však akékoľvek zapojenie do tohto činu odmieta.



Pompeo v stredu zdôraznil, že USA ako aj jeho európski spojenci budú chcieť, aby Rusko nieslo za čin zodpovednosť, pričom Washington sa zároveň pokúsi odhaliť totožnosť páchateľov.