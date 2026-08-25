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Rusko chce pre hrozbu útokov posilniť ochranu kritickej infraštruktúry
Ruský prezident už minulý týždeň nariadil vláde spustiť program na obnovu komerčných skladov, ktoré v posledných týždňoch poškodila alebo zničila Ukrajina.
Autor TASR
Moskva 25. augusta (TASR) - V zariadeniach kľúčovej infraštruktúry v Rusku je pre hrozbu dronových útokov potrebné posilniť bezpečnostné opatrenia, povedal podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok dekrétom umožnil štátu prevziať kontrolu nad dôležitými podnikmi, pokiaľ sa ukáže, že sú nedostatočne chránené. Informuje o tom TASR.
Peskov podľa TASS dostal otázku, prečo je Putinov dekrét potrebný a či sa plánuje sprísnenie bezpečnostných opatrení v objektoch, ktoré sú súčasťou kriticky dôležitej infraštruktúry.
„Samozrejme, že sa majú posilniť. Stojíme pred evidentnou hrozbou útokov pomocou dronov nielen na kritickú infraštruktúru, ale aj na zariadenia, ktoré sú kľúčové pre hospodárstvo a sociálnu oblasť,“ vyhlásil Putinov hovorca s tým, že majitelia firiem „často nevenujú náležitú pozornosť“ ochrane proti dronom.
Ruský prezident už minulý týždeň nariadil vláde spustiť program na obnovu komerčných skladov, ktoré v posledných týždňoch poškodila alebo zničila Ukrajina. Pripustil tiež, že ukrajinské útoky „spôsobili určité ekonomické škody“.
Ukrajina od júla zintenzívnila svoje údery na ciele v Rusku. Zasiahnutých bolo už viac než 20 skladov najväčšieho ruského internetového predajcu Wildberries a počas uplynulého víkendu sa po prvýkrát stali terčom aj sklady jeho menšieho rivala Ozon.
Peskov podľa TASS dostal otázku, prečo je Putinov dekrét potrebný a či sa plánuje sprísnenie bezpečnostných opatrení v objektoch, ktoré sú súčasťou kriticky dôležitej infraštruktúry.
„Samozrejme, že sa majú posilniť. Stojíme pred evidentnou hrozbou útokov pomocou dronov nielen na kritickú infraštruktúru, ale aj na zariadenia, ktoré sú kľúčové pre hospodárstvo a sociálnu oblasť,“ vyhlásil Putinov hovorca s tým, že majitelia firiem „často nevenujú náležitú pozornosť“ ochrane proti dronom.
Ruský prezident už minulý týždeň nariadil vláde spustiť program na obnovu komerčných skladov, ktoré v posledných týždňoch poškodila alebo zničila Ukrajina. Pripustil tiež, že ukrajinské útoky „spôsobili určité ekonomické škody“.
Ukrajina od júla zintenzívnila svoje údery na ciele v Rusku. Zasiahnutých bolo už viac než 20 skladov najväčšieho ruského internetového predajcu Wildberries a počas uplynulého víkendu sa po prvýkrát stali terčom aj sklady jeho menšieho rivala Ozon.