Kremeľ: Pre mier je potrebné, aby sa Ukrajina stiahla z Donbasu
Autor TASR
Moskva 29. decembra (TASR) - Ukrajinské sily by sa mali stiahnuť z tých častí Donbasu, ktoré stále kontrolujú, a až vtedy sa môžu zastaviť boje. Uviedol to v pondelok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva podľa neho súhlasí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v tom, že mier na Ukrajine je teraz oveľa bližšie než predtým. Ruský prezident Vladimir Putin bude s Trumpom čoskoro telefonovať, rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa v tejto chvíli nezvažuje, povedal tiež Peskov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
Trump v nedeľu rokoval so Zelenským vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride a oznámil, že bol dosiahnutý veľký pokrok. Nevyriešené sú podľa jedna alebo dve chúlostivé otázky vrátane územných, na ktoré majú Rusko a Ukrajina rozdielne názory a rokovania o nich budú pokračovať.
Konkrétne americký prezident narážal na región Donbas na východe Ukrajiny, ktorý chce Rusko získať celý pod svoju kontrolu, čo je jedna z jeho podmienok ukončenia vojny. Ukrajina túto podmienku odmieta akceptovať.
Peskov uviedol, že Moskva zvažuje ukončenie konfliktu v kontexte dosiahnutia svojich cieľov. Vyhlásil tiež, že pre zastavenie bojov je potrebné, aby Ukrajina rozhodla o stiahnutí svojich vojsk za administratívne hranice Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré spolu tvoria Donbas. Na otázku, či Moskva požaduje aj odchod ukrajinských vojsk z Chersonskej a Záporožskej oblasti, podľa TASS odmietol odpovedať.
Trump pred stretnutím so Zelenským inicioval aj telefonát so svojím ruským náprotivkom a povedal, že hovoriť spolu budú aj po schôdzke.
