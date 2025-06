Kremeľ pred Rutteho prejavom označil NATO za nástroj agresie

Moskva 9. júna (TASR) - Rusko v pondelok označilo NATO za „nástroj agresie“. Reagovalo tak na očakávanú výzvu generálneho tajomníka Aliancie Marka Rutteho na 400-percentné zvýšenie výdavkov členských štátov na protivzdušnú obranu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Severoatlantická aliancia odhodila masku a teraz otvorene demonštruje svoju povahu nástroja agresie a konfrontácie,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom na otázku o plánoch, ktoré podľa všetkého Rutte oznámi v pondelok počas návštevy Londýna. „Nie je to nástroj na udržanie stability a bezpečnosti na kontinente. Je to nástroj určený na konfrontáciu, ktorého podstata bola donedávna skrytá. Teraz odhalil svoju pravú podstatu,“ dodal Peskov podľa agentúry TASS.



Očakáva sa že, Mark Rutte v Británii vyzve členské štáty na rozsiahle zvýšenie financovania protivzdušnej a protiraketovej obrany s cieľom chrániť Alianciu pred Ruskom. „Vidíme, ako Rusko zhora šíri teror na Ukrajine, preto posilníme štít, ktorý chráni naše nebo,“ povie podľa všetkého vo svojom prejave Rutte na základe vyjadrení zverejnených vo vyhlásení. Na zachovanie dôveryhodného odstrašenia a obrany potrebuje NATO „400-percentné zvýšenie vzdušnej a protiraketovej obrany,“ doplnil šéf NATO podľa AFP.



Rutte sa v pondelok stretne aj s britským premiérom Keirom Starmerom. Dôjde k tomu iba niekoľko týždňov pred summitom NATO, ktorý sa bude konať v holandskom Haagu od 24. do 25. júna. Americký minister obrany Pete Hegseth minulý týždeň v Bruseli vyhlásil, že spojenci sú blízko k dohode o investovaní piatich percent HDP do obrany, čo by sa mohlo formálne potvrdiť na summite v Haagu.