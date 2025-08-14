< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Predpovedať výsledok summitu Trump – Putin by bola veľká chyba
Moskva 14. augusta (TASR) - Kremeľ vo štvrtok varoval, že predpovedať výsledok piatkového summitu na Aljaške, na ktorom sa stretnú ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump, by bolo veľkou chybou. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters a denníka The Guardian.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov doplnil, že Rusko a USA neplánujú podpísať žiaden dokument v súvislosti s výsledkami stretnutia na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage. „Po summite sa neočakáva žiadny dokument, nič nebolo pripravené. Je nepravdepodobné, že nejaký bude,“ vyhlásil podľa agentúry Interfax.
Peskov zároveň potvrdil, že hlavnou témou rozhovorov bude možné riešenie viac ako trojročnej vojny na Ukrajine. „Budú sa prerokúvať otázky súvisiace s urovnaním (vojny) na Ukrajine. Povaha (rokovaní) je veľmi komplexná, mimoriadne mnohovrstevná,“ povedal Peskov novinárom.
Kremeľ tiež označil minulotýždňovú návštevu osobitného vyslanca USA Steva Witkoffa a jeho stretnutie s Putinom v Moskve za užitočné. „Vymieňali sa signály, ktoré umožnili zorganizovať toto stretnutie na vysokej úrovni,“ dodal Peskov.
V ruskej delegácii by mali byť aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, minister obrany Andrej Belousov, minister financií Anton Siluanov a hlavný vyjednávač Kremľa s USA Kirill Dmitrijev.
Schôdzka na základni Elmendorf-Richardson v Anchorage sa má v piatok začať o 21.30 h SELČ. Podľa Putinovho poradcu Jurija Ušakova otvorí rokovania rozhovor prezidentov vo formáte jeden na jedného s tlmočníkmi, po ktorom budú nasledovať rokovania v rámci delegácií a pracovné raňajky.
DPA doplnila, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho európski spojenci očakávajú výsledok summitu Trump-Putin s veľkou nervozitou - obávajú sa totiž, že rozhovory by mohli viesť k dohode o územných ústupkoch Rusku, ktorú Kyjev rázne odmietol.
