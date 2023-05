Kremeľ: Pri predĺžení obilninovej dohody sú nezodpovedané otázky

Moskva 16. mája (TASR) - Rusko v utorok uviedlo, že sa stále nerozhodlo o predĺžení dôležitej dohody s Ukrajinou o vývoze obilnín. Dohodu v minulom roku sprostredkovali OSN a Turecko a jej platnosť má vypršať 18. mája. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Je veľa nezodpovedaných otázok týkajúcich sa našej časti dohody... Musíme sa teraz rozhodnúť," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou - dvoma hlavnými vývozcami obilnín - vyvolal obavy z celosvetovej potravinovej krízy, pretože bojové lode Moskvy zablokovali veľké ukrajinské prístavy.



Dohoda podpísaná v júli 2022 umožnila obnovenie vývozu ukrajinských obilnín a súbežné memorandum plynulý vývoz ruských potravín a hnojív.



Rusko sa však opakovane vyhrážalo odstúpením od dohody a tvrdilo, že stále sú kladené prekážky jeho vývozu potravín. Tieto problémy sú podľa Moskvy vedľajším efektom západných sankcií uvalených na prepravné lodné a poisťovacie spoločnosti i banky.



Turecký minister obrany Hulusi Akar na nedávnych rozhovoroch v Istanbule povedal: "Smerujeme k dohode o predĺžení obilninovej zmluvy (o vývoze z Ukrajiny cez Čierne more do sveta)."



Rusko predložilo zoznam podmienok, za akých je ochotné súhlasiť s predĺžením. Ide napríklad o znovuzapojenie Ruskej poľnohospodárskej banky (Rosselchozbank) do platobného systému Swift.



Ide tiež o obnovenie dodávok poľnohospodárskych strojov, náhradných dielov a služeb a zrušenie prekážok v poisťovaní ruských lodí a ich vstupu do zahraničných prístavov.



K podmienkam Moskvy patrí aj obnovenie vývozu čpavku, potrebného na výrobu umelých hnojív, cez hlavné potrubie, ktoré vedie územím Ukrajiny.