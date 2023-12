Kremeľ: Prípadná ďalšia pomoc USA pre Ukrajinu sa skončí fiaskom

Moskva 12. decembra (TASR) - Akákoľvek ďalšia pomoc Spojených štátov pre Ukrajinu sa skončí "fiaskom". Uviedol to v utorok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov pred schôdzkou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s prezidentom USA Joeom Bidenom vo Washingtone. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Je dôležité, aby všetci pochopili: desiatky miliárd dolárov, ktoré boli napumpované do Ukrajiny, jej nepomohli dosiahnuť úspech na bojisku," povedal Peskov. Ďalšie desiatky miliárd dolárov, ktoré Ukrajina žiada, podľa neho smerujú "k rovnakému fiasku".



Zelenskyj pricestoval do Spojených štátov v pondelok na pozvanie Bidena. V prejave na Univerzite národnej obrany (NDU) vo Washingtone uviedol, že Ukrajina sa vo vojenskej pomoci spolieha na Spojené štáty. Prieťahy v jej ďalšom schválení označil za "splnený sen" ruského prezidenta Vladimira Putina.



Ukrajinský líder má na utorok naplánované stretnutie s Bidenom a tiež republikánskym predsedom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom a lídrom demokratickej väčšiny Senátu Chuckom Schumerom.



V americkom Kongrese pokračujú náročné rokovania o ďalšej pomoci Ukrajine. Ak kongresmani odídu na vianočné a novoročné sviatky bez dohody, ktorá spája zmeny v imigračnej a hraničnej politike USA s balíkom pomoci pre Ukrajinu aj Izrael, Biely dom bude musieť urobiť ťažké rozhodnutie v zásobovaní bojujúcich spojencov aj na úkor vojenskej pripravenosti USA, informovala ešte v nedeľu televízia CNN.