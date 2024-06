Kremeľ pripísal Washingtonu zodpovednosť za ukrajinský útok na Kryme

Moskva 24. júna (TASR) - Kremeľ v pondelok pripísal Spojeným štátom zodpovednosť za ukrajinský útok raketami ATACMS na anektovaný Krymský polostrov. Vyžiadal si štyri obete vrátane dvoch detí a ďalších 151 osôb utrpelo zranenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil útok na Sevastopol za "absolútne barbarský". Moskva bude podľa jeho slov reagovať na účasť Washingtonu na tomto údere. Peskov novinárom navrhol, aby sa opýtali v Európe a Spojených štátov, prečo sa ich vlády podieľajú na zabíjaní detí.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v súvislosti s týmto útokom predvolalo americkú veľvyslankyňu v Moskve, aby jej tlmočilo, že podľa Moskvy nesú Kyjev a Washington rovnaký podiel viny.



Kremeľský hovorca pri otázke o možných následkoch útoku zopakoval slová prezidenta Vladimira Putina zo 6. júna, že Rusko by mohlo rozmiestniť konvenčné rakety na dostrel Spojených štátov a ich európskych spojencov.



"Samozrejme, že zapojenie Spojených štátov do bojov, v dôsledku ktorých umierajú mierumilovní Rusi, musí mať dôsledky... Aké presne - to ukáže čas," uviedol Peskov.



Rusko anektovalo Krym v roku 2014 a považuje ho za svoje územie, hoci podľa väčšiny medzinárodného spoločenstva patrí tento polostrov Ukrajine.