Kremeľ: Pripravenosť Zelenského na mierové rokovania je pozitívna

Moskva 5. marca (TASR) - Kremeľ v stredu označil vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o pripravenosti na mierové rozhovory o ukončení trojročného konfliktu s Ruskom za "všeobecne pozitívne". Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a TASS.



Ukrajinský líder v utorok oznámil, že je "pripravený zasadnúť k rokovaciemu stolu čo najskôr, aby sa priblížili k trvalému mieru". Podľa hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova je "tento prístup všeobecne pozitívny".



Americký prezident Donald Trump počas utorkového vystúpenia v Kongrese uviedol, že od Zelenského dostal list a je pripravený na mierové rokovania.



Kremeľ opakovane vyjadril pochybnosti o tom, či bude so Zelenským rokovať. Peskov v stredu uviedol, že ukrajinský prezidentský dekrét z roku 2022 bráni Zelenskému priamo vyjednávať s Putinom.



Ukrajinský líder odvtedy niekoľkokrát povedal, že je ochotný stretnúť sa s ruským prezidentom.



Trump tento týždeň oznámil zastavenie americkej vojenskej pomoci Kyjevu po tom, ako minulý piatok v Oválnej pracovni prebehla so Zelenským ostrá výmena názorov. Podľa agentúry AFP v Kyjeve a celej Európe rastú obavy, že sa Trump bude snažiť prinútiť Ukrajinu prijať mierovú dohodu, ktorá bude do veľkej miery výhodná pre Moskvu.