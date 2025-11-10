Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kremeľ pripravuje Putinovu cestu do Indie ešte pred koncom roka

Na snímke Vladimir Putin.

Putin má podľa Kremľa navštíviť Indiu v decembri. Túto krajinu predtým navštívil v decembri 2021 len krátko predtým, ako nariadil ruským jednotkám zaútočiť na Ukrajinu.

Autor TASR
Moskva/Naí Dillí 10. novembra (TASR) - Kremeľ v pondelok oznámil, že „aktívne pripravuje“ pracovnú cestu ruského prezidenta Vladimira Putina do Indie ešte pred koncom tohto roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„V súčasnosti sa aktívne pripravujeme na Putinovu návštevu Indie,“ povedal novinárom v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Odmietol poskytnúť podrobnosti k dohodám, ktoré by obe krajiny mohli podpísať počas návštevy.

India je jedným z najväčších importérov ruskej ropy, za čo si opakovane indický premiér Naréndra Módí vyslúžil kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
