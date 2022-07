Kremeľ pripustil možné stretnutie Putina so Schröderom

Moskva 26. júla (TASR) - Bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder je v Moskve. Oznámil to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Pesko, ktorý nevylúčil ani možné stretnutie exkancelára s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a webovej stránky nemeckého týždenníka Focus.



"Pokiaľ mi je známe, je v Moskve," povedal Peskov novinárom v súvislosti so Schröderovým pobytom. "Stretnutie nie je naplánované, avšak možný kontakt nevylučujeme," dodal Peskov.



Schröder na otázku novinárov o dôvode svojej návštevy Moskvy povedal, že je na dovolenke, píše Focus. Do Moskvy priletel v nedeľu s lietadlom azerbajdžanských aerolínií z Baku, napísal na svojej webovej stránke týždenník Bild.



Schröder zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) bol nemeckým spolkovým kancelárom v rokoch 1998–2005. Neskôr sa stal členom dozornej rady ruskej štátnej ropnej spoločnosti Rosnefť. Takisto podporoval výstavbu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý priváža ropu do Nemecka z Ruska cez Baltské more, pripomína Reuters.



Bývalý kancelár roky čelil kritike v súvislosti so svojimi pozíciami v ruských štátnych podnikoch a až v dôsledku narastajúceho tlaku sa v máji tohto roka rozhodol rezignovať na svoj post v Rosnefte. Odmietol tiež nomináciu do rady ďalšieho ruského plynárenského gigantu Gazprom.



V máji sa rozpočtový výbor nemeckého parlamentu rozhodol, že zbaví Schrödera niekoľkých oficiálnych výhod, ktoré užíval ako bývalý spolkový kancelár – vrátane kancelárie v Bundestagu.