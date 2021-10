Kremeľ priznal, že očkovanie v Rusku ide pomaly; viní občanov

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Moskva 22. októbra (TASR) - Kremeľ v piatok priznal, že očkovanie proti covidu v Rusku napreduje horšie ako v niektorých európskych krajinách. Príčinu tohto stavu ruské vedenie vidí v nedostatočnej uvedomelosti občanov, vyhlásil podľa agentúry TASS hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.Agentúra AFP pripomenula, že Rusko má najvyšší oficiálny počet úmrtí na koronavírus v Európe. K tejto bilancii sa v piatok pridalo ďalších 1064 úmrtí a 37.141 potvrdených prípadov nákazy.povedal Peskov v súvislosti s očkovacou kampaňou, pričom upozornil, žedodal.Aj príslušné úrady v Rusku podľa AFP varujú, že to najhoršie ešte len príde - v krajine je totiž zaočkovaných iba 35 percent populácie. Úrady preto naďalej vyzývajú na očkovanie jednou z niekoľkých vakcín domácej výroby, ktoré sú zdarma k dispozícii už celé mesiace.AFP poznamenala, že Peskovove vyjadrenia prišli deň po tom, čo prezident Vladimir Putin opäť vyzdvihol ruskú vakcínu Sputnik V. Vo svojom vystúpení na valdajskom diskusnom fóre vo štvrtok tvrdil, že má informácie, že ľudia z európskych krajín, že sú zaočkovaní vakcínou spoločnosti Pfizer schválenou Európskou agentúrou pre lieky (EMA).povedal ruský prezident.Putin tento týždeň nariadil celoštátne týždenné platené voľno, ktoré sa začne 30. októbrom a potrvá do 7. novembra. Cieľom tohto roku je obmedziť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 v populácii.Peskov uviedol, že vláda zatiaľ neuvažuje o radikálnych opatreniach na potlačenie pandémie v Rusku, akým je napríklad lockdown. Pripomenul, že Putin svojím spomínaným výnosom udelil regiónom právomoc predĺžiť dni voľna, ak si to epidemická situácia vyžiada.Úrady i médiá budú podľa Peskova sledovať, ako sa budú obyvatelia Ruska správať počas, či budú dodržiavať odporúčania odborníkov a rešpektovať stanovené opatrenia na zastavenie šírenia covidovej infekcie.Najnovšie zverejnenou bilanciou obetí sa celkový počet ľudí, ktorí v Rusku podľahli covidu, zvýšil na 228.453. Údaje zverejnené štatistickou agentúrou Rosstat v októbri však vykresľujú oveľa temnejší obraz: podľa nej na komplikácie spôsobené koronavírusom zomrelo v Rusku zrejme viac ako 400.000 ľudí.