Putin a Erdogan by sa mohli stretnúť 5. alebo 6. marca

Moskva 28. februára (TASR) - Prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan by sa mohli stretnúť v Moskve 5. alebo 6. marca. Povedal to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"O otázke možného summitu sa dnes skutočne diskutovalo. Na stretnutí prezidenta Putina a prezidenta Erdogana v Moskve 5. alebo 6. marca sa momentálne pracuje," uviedol Peskov, ktorého citovala agentúra TASS.



Putin už hovoril v piatok telefonicky s Erdoganom o realizácií dohôd v severosýrskej provincii Idlib po tom, čo pri štvrtkovom útoku sýrskej armády zahynulo najmenej 33 príslušníkov tureckých ozbrojených síl. Ide o najväčšie straty v radoch tureckej armády, odkedy sa Ankara v roku 2016 po prvý raz zapojila do vojenského konfliktu v Sýrii.



Turecko v piatok reagovalo odvetnými útokmi, pri ktorých v Idlibe údajne zahynulo 16 príslušníkov Sýrskej arabskej armády.



Ankara zároveň odmietla tvrdenie Ruska o tom, že tureckí vojaci boli počas útoku zamiešaní medzi príslušníkmi povstaleckých jednotiek.



Ruská armáda je v Sýrii na pozvanie sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jej vojaci bojujú po boku vládnych jednotiek proti miestnym povstalcom.