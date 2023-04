Kremeľ: Putin a Lukašenko sa 5.-6. apríla stretnú v Moskve

Moskva 4. apríla (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko odcestuje v stredu do Moskvy na dvojdňovú návštevu Ruska, počas ktorej bude rokovať s tamojším prezidentom Vladimirom Putinom. V utorok to oznámil Kremeľ, na ktorý sa odvoláva agentúra Reuters.



Lukašenko a Putin budú v stredu hovoriť o "aktuálnych bilaterálnych a medzinárodných záležitostiach". Vo štvrtok sa stretnú na zasadnutí Zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že dvojica lídrov bude diskutovať o Lukašenkovej výzve na okamžité prímerie na Ukrajine.



Lukašenkov režim nepriamo podporuje masívnu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine od jej začiatku vo februári 2022. Zatiaľ čo Moskva pomáha Minsku politicky a finančne, Lukašenko umožnil ruským silám využívať územie Bieloruska na útoky na Ukrajinu.



Putin na konci marca oznámil, že Rusko s Bieloruskom uzavreli dohodu o umiestnení ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Podľa Putina to nie je porušením dohody, ktorá zakazuje šírenie jadrových zbraní. Lukašenko minulý piatok vyhlásil, že jeho krajina je pripravená na umiestnenie aj ruských strategických jadrových zbraní na svojom území.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok oznámil, že Rusko umiestnilo do Bieloruska raketové komplexy Iskander-M, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice.