Kremeľ: Putin a saudskoarabský princ sú po výmene zajatcov spokojní

Správca Hongkongu John Lee s respirátom na tvári reční počas tlačovej konferencie v Hongkongu v piatok 23. septembra 2022. Moskva 23. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok neskoro večer telefonicky hovoril so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom.



Lídri vyjadrili spokojnosť s výmenou zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom, ktorú sprostredkoval Rijád, uviedol v piatok Kremeľ citovaný tlačovou agentúrou AFP.



Putin a Salmán vyslovili "spokojnosť s presunom zahraničných vojnových zajatcov do Saudskej Arábie, uskutočneným vďaka osobnej angažovanosti korunného princa", uviedol Kremeľ.



Ukrajina v rámci výmeny dostala 215 svojich vojakov vrátane bojovníkov, ktorí viedli obranu oceliarní Azovstaľ v Mariupole. Do Saudskej Arábie bolo prevezených aj desať vojnových zajatcov z iných krajín – vrátane Spojených štátov a Británie.



Rusko prijalo 55 zajatcov; je medzi nimi aj Viktor Medvedčuk, bývalý ukrajinský zákonodarca a Putinov spojenec, obvinený na Ukrajine z vlastizrady.



Medzi vymenenými zajatcami bolo i päť ukrajinských veliteľov, ktorí prišli do Turecka, kde zostanú až do konca vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich označil za "superhrdinov".



Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken vo štvrtok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku apeloval, aby bola voči Putinovi vyvodená zodpovednosť.



Blinken obvinil Putina z toho, že "priamo pred našimi očami" ničí medzinárodný poriadok. Putin podľa jeho slov ďalej prilial "olej do ohňa" ohlásením mobilizácie a vypísaním "referend" v obsadených častiach Ukrajiny.