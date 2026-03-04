< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Putin a Szijjártó budú hovoriť o zastavených dodávkach ropy
Putin prijme šéfa maďarskej diplomacie v Kremli, povedal novinárom Dmitrij Peskov. Slovensko a Maďarsko ako nákupcovia ruskej ropy sú podľa neho vystavení vydieraniu Ukrajiny.
Autor TASR
Moskva 4. marca (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin sa v stredu stretne s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom a v súvislosti s dodávkami ropy bude s ním hovoriť o „vydieraní“ Slovenska a Maďarska Ukrajinou. Oznámil to Kremeľ, informuje TASR podľa agentúr Reuters, AFP a TASS.
Putin prijme šéfa maďarskej diplomacie v Kremli, povedal novinárom hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Slovensko a Maďarsko ako nákupcovia ruskej ropy sú podľa neho vystavení vydieraniu Ukrajiny. „Myslím tým vydieranie súvisiace s úmyselným blokovaním dodávok prostredníctvom ropovodu Družba. Samozrejme, o tom sa bude okrem iného hovoriť v dnešnej konverzácii medzi Putinom a pánom Szijjártóom,“ doplnil Peskov.
Putin v utorok uviedol, že telefonoval s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, s ktorým hovoril o dôsledkoch vojny na Blízkom východe pre energetický priemysel i osude maďarských občanov, ktorí boli odvedení do ukrajinských ozbrojených síl a zajali ich ruské sily.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu, po ktorom stále prebiehajú opravy. Orbán a slovenský premiér Robert Fico sú presvedčení, že ropovod je funkčný a Ukrajina jeho sprevádzkovanie odkladá z politických dôvodov.
