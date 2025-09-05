< sekcia Zahraničie
Kremeľ: Putin a Trump by sa mohli v blízkej budúcnosti opäť stretnúť
Podľa hovorcu Kremľa Rusko so Spojenými štátmi udržiava neustále kontakty na pracovnej úrovni.
Autor TASR
Moskva 5. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump by sa mohli v blízkej budúcnosti opäť stretnúť, uviedol v rozhovore zverejnenom v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Nepochybujem o tom, že ak to prezidenti uznajú za potrebné, ich stretnutie sa dá zorganizovať veľmi rýchlo. Rovnako ako sa rýchlo zorganizovalo stretnutie na Aljaške,“ vyhlásil Peskov v rozhovore pre týždenník Argumenty i Fakty.
Podľa hovorcu Kremľa Rusko so Spojenými štátmi udržiava neustále kontakty na pracovnej úrovni. Agentúra Reuters pripomína, že Trump vo štvrtok uviedol, že sa bude v blízkej budúcnosti rozprávať s Putinom. Nie je zrejmé, či tým myslel telefonicky alebo osobne.
„Nepochybujem o tom, že ak to prezidenti uznajú za potrebné, ich stretnutie sa dá zorganizovať veľmi rýchlo. Rovnako ako sa rýchlo zorganizovalo stretnutie na Aljaške,“ vyhlásil Peskov v rozhovore pre týždenník Argumenty i Fakty.
Podľa hovorcu Kremľa Rusko so Spojenými štátmi udržiava neustále kontakty na pracovnej úrovni. Agentúra Reuters pripomína, že Trump vo štvrtok uviedol, že sa bude v blízkej budúcnosti rozprávať s Putinom. Nie je zrejmé, či tým myslel telefonicky alebo osobne.