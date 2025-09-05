Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kremeľ: Putin a Trump by sa mohli v blízkej budúcnosti opäť stretnúť

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Podľa hovorcu Kremľa Rusko so Spojenými štátmi udržiava neustále kontakty na pracovnej úrovni.

Moskva 5. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump by sa mohli v blízkej budúcnosti opäť stretnúť, uviedol v rozhovore zverejnenom v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Nepochybujem o tom, že ak to prezidenti uznajú za potrebné, ich stretnutie sa dá zorganizovať veľmi rýchlo. Rovnako ako sa rýchlo zorganizovalo stretnutie na Aljaške,“ vyhlásil Peskov v rozhovore pre týždenník Argumenty i Fakty.

Podľa hovorcu Kremľa Rusko so Spojenými štátmi udržiava neustále kontakty na pracovnej úrovni. Agentúra Reuters pripomína, že Trump vo štvrtok uviedol, že sa bude v blízkej budúcnosti rozprávať s Putinom. Nie je zrejmé, či tým myslel telefonicky alebo osobne.
