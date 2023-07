Putina informovali o požiari vojenskej základne na Kryme, tvrdí Kremeľ

Moskva 19. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin bol informovaný o požiari vojenskej základne na anektovanom polostrove Krym, v dôsledku ktorého museli úrady evakuovať až 2000 civilistov. V utorok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



"Samozrejme, že prezident bol so situáciou oboznámený. (Moskvou dosadený gubernátor Krymu) Sergej Axionov zareagoval veľmi promptne. Vieme, že tam horelo, zasahujú záchranné zložky, okolnosti sa preverujú," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Vojenská rozviedka ukrajinského ministerstva obrany (GUR) uviedla, že k rozsiahlemu požiaru na krymskej vojenskej základni, sa nijako nevyjadrovala. Potvrdil to jej hovorca Andrij Jusov, ktorý zároveň spresnil, že vyjadrenia, ktoré prevzali viaceré médiá o tom, že "explózia na vojenskom cvičisku na Kryme je prácou ukrajinských ozbrojených síl a rozviedky GUR, sú nepravdivé".



Výrok šéfa GUR Kyryla Budanova, že požiar je výsledkom "spoločnej práce" ukrajinských ozbrojených síl a bezpečnostných služieb, predtým priniesla agentúra AFP a prevzali ho viaceré médiá.



Sergej Axionov uviedol, že k požiaru došlo v Kirovskom okrese vzdialenom približne 100 kilometrov od krymského mosta, ktorý bol poškodený pri pondelkovom útoku námorného dronu. Neuviedol, či pri požiari niekto zahynul alebo bol zranený. Nešpecifikoval ani, čo bolo príčinou požiaru.