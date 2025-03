Kremeľ: Putin bude s Trumpom hovoriť najmä o Ukrajine

Moskva 17. marca (TASR) - Zoznam pripravených tém na telefonický rozhovor medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom zahŕňa aktuálne otázky, predovšetkým však urovnanie konfliktu na Ukrajine, uviedol v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Plán utorňajšieho telefonátu sa podľa neho dohodol v priebehu niekoľkých dní. Všetky témy, o ktorých budú lídri diskutovať, označil Peskov za špeciálne, informuje TASR podľa agentúry TASS.



"Je štandardné pripraviť určité témy, ktoré sú na programe ... - ale predovšetkým, samozrejme, otázky ukrajinského urovnania. To je téma, na ktorú Kremeľ pripraví body rokovania pre prezidenta," uviedol Peskov na videu, ktoré zverejnil spravodajca ruskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti VGTRK Pavel Zarubin na sieti Telegram.



Trump novinárom v pondelok povedal, že sa v utorok porozpráva s Putinom. Súčasťou rozhovorov súvisiacich s ukončením vojny na Ukrajine budú podľa Trumpa aj územné otázky aj elektrárne, čo sám označil za "rozdelenie určitých aktív".



"Nikdy sme neboli bližšie k mieru ako v tejto chvíli. Prezident je odhodlaný," uviedla v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.



Avizovaný telefonát následne potvrdil aj Kremeľ, no Trumpove vyjadrenia o témach rozhovoru odmietol komentovať. Jeho príprava podľa Peskova trvala len pár dní, tento čas však podľa neho koniec-koncov závisí od rozhodnutí hláv štátov. Hovorca ruského prezidenta prisľúbil, že Kremeľ po rozhovore zverejní tlačovú správu a v prípade potreby zorganizuje aj brífing.



Trump sa podľa agentúry Reuters snaží získať Putinovu podporu pre americký návrh na 30-dňové prímerie, s ktorým Ukrajina súhlasila minulý týždeň po rokovaniach s delegáciou Spojených štátov v Saudskej Arábii.



Šéf Kremľa navrhované prímerie v princípe podporil, podľa neho je ale potrebné riešiť ďalšie "vážne" otázky, napríklad ako a kto by dozeral na dodržiavanie zastavenia bojov pozdĺž celej frontovej línie. Takisto je podľa neho potrebné zaoberať sa pôvodnými príčinami konfliktu.



Americkí predstavitelia naznačili, že Ukrajina pravdepodobne bude musieť urobiť územné ústupky, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to však kategoricky odmieta.



Peskov sa tiež vyjadril k možnosti osobného stretnutia medzi Putinom a Trumpom. V tejto chvíli podľa neho nie je možné hovoriť o akýchkoľvek termínoch, pretože nedošlo k žiadnym predbežným dohodám. "Ak sa prezidenti rozhodnú (stretnúť sa), rozhovory budú organizované v časovom rámci, ktorý si stanovia," dodal.