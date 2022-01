Putin bude v piatok telefonovať s Macronom

Moskva 26. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin bude v piatok 28. januára telefonovať so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom. Oznámil to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovali agentúry TASS a RIA Novosti.



"Rozhovor (s francúzskym prezidentom) je naplánovaný na piatok," uviedol Peskov.



Agentúra TASS pripomína, že francúzsky prezident informoval o svojom zámere hovoriť s Putinom v utorok, pričom vyjadril nádej, že rozhovor sa uskutoční v prvej polovici dňa.



Telefonický rozhovor medzi francúzskym a ruským lídrom sa bude konať v čase stúpajúceho napätia medzi Moskvou a Západom. Ten obviňuje Rusko z toho, že nazhromaždilo v blízkosti ukrajinských hraníc vojakov a plánuje inváziu na Ukrajinu.



Rusko popiera, že by plánovalo Ukrajinu napadnúť, predložilo však USA a organizácii NATO zoznam bezpečnostných garancií, v rámci ktorých požaduje aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou Severoatlantickej aliancie.



V tejto súvislosti sa v stredu uskutočnia v Paríži rokovania v tzv. normandskom formáte, ktorých cieľom je upokojenie situácie. Peskov preto v stredu pred novinármi ozrejmil, aké očakávania má Kremeľ od týchto rokovaní.



"Dúfam, že pôjde o dobrý a otvorený rozhovor s maximálnym dôrazom na výsledok," uviedol Peskov.



Na týchto rokovaniach bude Rusko zastupovať námestník šéfa prezidentskej administratívy Dmitrij Kozak, Francúzsko bude reprezentovať Macronov poradca Emmanuel Bonn, Nemecko poradca nemeckého ministra zahraničných vecí Jens Plötner a Ukrajinu šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.



Politickí poradcovia z Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny sa v normandskom formáte naposledy stretli vlani v septembri prostredníctvom videohovoru. Tieto rokovania však vtedy nepriniesli žiaden výsledok, píše agentúra RIA Novosti.