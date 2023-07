Kremeľ: Putin by sa mohol v blízkej budúcnosti stretnúť s Erdoganom

Moskva 7. júla (TASR) - Ruská vláda zvažuje stretnutie prezidenta Vladimira Putina s jeho tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom, ale konkrétny termín ešte nebol stanovený, uviedol v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Špekulácie o takomto stretnutí kolujú už niekoľko týždňov, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Peskov sa vyjadril v čase, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok stretáva s Erdoganom v Istanbule. Moskva bude tieto rozhovory pozorne sledovať, povedal hovorca.



Peskov zároveň zdôraznil, že Moskva a Ankara udržiavajú vzťahy "konštruktívneho partnerstva" a Rusko si to vysoko cení. Moskvu preto prirodzene zaujíma, o čom sa medzi Erdoganom a Zelenským bude diskutovať.



Putin a Erdogan sú považovaní za priateľov.



Podľa tureckých zdrojov je jednou z otázok, o ktorých sa bude na stretnutí rokovať, dohoda o preprave ukrajinského obilia cez Čierne more, ktorej platnosť vyprší 17. júla.



Rusko sa vyhráža, že túto dohodu, uzavretú vlani v lete za sprostredkovania OSN a Turecka, neobnoví. Peskov zdôraznil, že Erdogan "niekoľkokrát vyvinul veľké úsilie o urovnanie rôznych problémov súvisiacich s konfliktom na Ukrajine".



Rusko vojensky napadlo Ukrajinu vo februári 2022. Turecko ako člen NATO sa však nepridalo k západným sankciám namiereným proti Moskve a samo sa považuje za sprostredkovateľa.



USA a krajiny EÚ uvalili na Rusko po jeho napadnutí Ukrajiny bezprecedentné sankcie, čím prinútili jeho ekonomiku preorientovať sa na ázijské trhy, najmä v energetike.



Erdogan sa snaží využiť svoje dobré vzťahy so Zelenským, ako aj s Putinom na ukončenie vojny, zatiaľ však neúspešne.



Turecko zorganizovalo prvé dve kolá mierových rokovaní a usiluje sa o sprostredkovanie ďalších rozhovorov medzi Moskvou a Kyjevom.



Západné štáty sa však obávajú o narastajúce hospodárske vzťahy medzi Tureckom a Ruskom, ako aj o vzdor Ankary pri rozširovaní Severoatlantickej aliancie.