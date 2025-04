Kremeľ: Putin je otvorený normalizácii vzťahov s Fínskom

Moskva 1. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je podľa jeho hovorcu Dmitrija Peskova otvorený normalizácii vzťahov s Fínskom, pokiaľ by o to Helsinki mali záujem. Fínsky prezident Alexander Stubb v pondelok povedal svojmu britskému premiérovi Keirovi Starmerovi, že Fínsko sa musí „mentálne pripraviť“ na obnovenie vzťahov s Ruskom. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a TASS.



Rusko malo podľa Peskova vzájomne výhodnú spoluprácu s Fínskom aj Švédskom, tieto krajiny sa však podľa jeho slov rozhodli úplne prerušiť vzťahy s Moskvou.



„Neexistovali žiadne problémy, bola to skutočne obojstranne výhodná spolupráca. Spoločnosti z oboch krajín sa tešili z dividend a výhod tohto partnerstva. Žiaľ, Fínsko aj Švédsko sa rozhodli tieto vzťahy prakticky zredukovať na nulu. To odráža nešťastný stav našich súčasných vzťahov,“ poznamenal hovorca Kremľa.



Fínsko-ruská hranica meria 1300 kilometrov a dlhodobo neutrálne Fínsko po ruskej invázii na Ukrajinu pre bezpečnostné obavy vstúpilo v roku 2023 do NATO. Moskva tento krok označila za historickú chybu. O rok neskôr do Aliancie vstúpilo aj susedné Švédsko.



Peskov v utorkovom vystúpení kritizoval kroky Fínska, ktoré podľa neho „podniká kroky na umiestnenie vojenskej infraštruktúry NATO na svojom území.