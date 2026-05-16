Kremeľ: Putin navštívi budúci týždeň Čínu

Ruský prezident Vladimir Putin vedie v piatok 15. mája 2026 v Kremli v Moskve stretnutie venované hospodárskym otázkam. Foto: TASR/AP

Očakáva sa, že lídri podpíšu viaceré spoločné vyhlásenia a iné dokumenty.

Moskva 16. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odcestuje v utorok 19. mája na dvojdňovú návštevu Číny, oznámil v sobotu Kremeľ. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a TASS.

Na pozvanie (čínskeho) prezidenta Si Ťin-pchinga navštívi ruský prezident Vladimir Putin 19. až 20. mája Čínsku ľudovú republiku,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na platforme Max.

Vladimir Putin a Si Ťin-pching budú diskutovať o aktuálnych otázkach bilaterálnych vzťahov, spôsoboch ďalšieho prehlbovania komplexného partnerstva a strategickej spolupráce medzi Ruskom a Čínou a vymenia si názory na kľúčové medzinárodné a regionálne problémy,“ dodal Kremeľ. Očakáva sa, že lídri podpíšu viaceré spoločné vyhlásenia a iné dokumenty.

AFP zdôrazňuje, že oznámenie o Putinovej ceste prišlo len deň po tom, ako oficiálnu návštevu Čínu ukončil americký prezident Donald Trump.
