Kremeľ: Putin prijme v Petrohrade šéfa čínskej diplomacie

Moskva 20. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin bude v stredu v Petrohrade rokovať s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Wang I sa v pondelok stretol so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Obaja sa zhodli, že konflikt na Ukrajine musí byť riešený za účasti Ruska. Tiež vyjadrili názorovú blízkosť i v spojitosti s krokmi USA v medzinárodnom priestore vrátane krokov Washingtonu namierených voči Rusku a Číne, uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Wang I na štvordňovú návštevu Moskvy pricestoval v pondelok z Malty, kde rokoval s poradcom prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom.



Čína a Rusko sú strategickými spojencami. Obe krajiny často vyzdvihujú partnerstvo "bez hraníc" a hospodársku a vojenskú spoluprácu. Ich vzťahy sa ešte viac utužili po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári minulého roka, ktorú Čína otvorene neodsúdila.



V marci čínsky prezident Si Ťin-pching navštívil Moskvu, kde vyhlásil, že vzťahy medzi oboma krajinami vstupujú do novej éry.