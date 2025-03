Kremeľ: Putin sa môže vo štvrtok vyjadriť k prímerí na Ukrajine

Moskva 13. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok možno bude hovoriť o prímerí na Ukrajine, ak sa ho na to novinári na tlačovej konferencii opýtajú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Peskov uviedol, že šéf Kremľa má plánovanú spoločnú tlačovú konferenciu s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorý sa vo štvrtok v Moskve stretne s Putinom.



"Všetko bude závisieť od toho, čo sa novinári opýtajú," povedal hovorca Kremľa pre ruskú agentúru TASS v odpovedi na otázku, či sa Putin bude vyjadrovať k záležitostiam mimo rusko-bieloruských bilaterálnych vzťahov, ako napríklad k Ukrajine.



Ukrajina v utorok na rokovaniach s americkými predstaviteľmi v saudskoarabskej Džidde podporila návrh Spojených štátov na 30-dňové prímerie s Ruskom. USA zároveň súhlasili so zrušením obmedzení pre vojenskú pomoc a výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po stretnutí povedal, že loptička je teraz na strane Ruska.



Peskov v stredu uviedol, že Moskva na spomínaný návrh prímeria zareaguje až po tom, čo jej USA poskytnú podrobnosti.



Šéf americkej diplomacie Rubio a poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Mike Waltz sľúbili, že poskytnú Rusku všetky informácie o americko-ukrajinských rokovaniach v Džidde.



Prezident Spojených štátov Donald Trump v stredu vyhlásil, že americká delegácia na ceste do Moskvy. Biely dom neskôr oznámil, že osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff o niekoľko dní navštívi Rusko.



Trump tiež uviedol, že tento týždeň bude pravdepodobne hovoriť s Putinom. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová potvrdila, že takáto komunikáciu medzi mocnosťami je v najbližšej dobe možná.