Putin sa osobne nezúčastní ani na summite G20 v Indii

Moskva 25. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nevycestuje v septembri na summit skupiny G20 do Indie, oznámil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Putin podľa neho nemá v pláne cestovať na summit, pretože sa sústreďuje na tzv. špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine, informuje agentúra DPA.



Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci na Putina medzinárodný zatykač pre vojnové zločiny páchané na Ukrajine, konkrétne za nezákonné deportácie ukrajinských detí.



Šéfovi Kremľa preto teoreticky hrozí, že bude zadržaný, ak vycestuje do krajiny, ktorá sa musí týmto zatykačom riadiť. Peskov vo svojom piatkovom vyjadrení túto skutočnosť nespomenul.



Putin tento týždeň osobne neprišiel ani na summit skupiny BRICS do Juhoafrickej republiky (JAR), na ktorom sa zúčastnil len prostredníctvom videospojenia. DPA v tejto súvislosti pripomína, že JAR je signatárom zakladajúcej zmluvy ICC a mala by sa preto riadiť jeho rozhodnutiami vrátane vydaných zatykačov.



Podľa Peskova sa zatiaľ stále rieši to, akou formou sa Putin zapojí do septembrového summitu G20 v Indii. Šéf Kremľa osobne neprišiel ani na vlaňajší summit tejto skupiny v Indonézii, kde ho - rovnako ako na tohtotýždňovom rokovaní lídrov BRICS - zastúpil minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.