Kremeľ: Putin sa stretne so šéfom OSN, diskutovať budú aj o Ukrajine

Kazaň 22. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok stretne s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniom Guterresom, aby s ním prediskutoval konflikt na Ukrajine. Ide o prvú cestu šéfa OSN do Ruska za viac ako dva roky, oznámil v pondelok Kremeľ, informuje TASR.



Stretnutie sa uskutoční popri summite skupiny BRICS v Kazani. Moskva chce prostredníctvom tohto fóra Západu ukázať, že jeho pokusy izolovať Rusko v súvislosti s ofenzívou na Ukrajine zlyhali.



OSN plánované stretnutie nepotvrdila, už predtým sa však hovorilo o účasti Guterresa na summite. Putin s ním má podľa Kremľa diskutovať aj o činnosti OSN a situácii na Blízkom východe.



Šéf OSN opakovane kritizoval vojenskú ofenzívu Moskvy na Ukrajine a povedal, že pre svet predstavuje nebezpečný precedens. Vyzval zároveň na spravodlivý mier, ktorý rešpektuje medzinárodné právo a územnú celistvosť Ukrajiny.



Guterres sa s Putinom stretol v Moskve v apríli 2022, dva mesiace po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vtedy diskutovali o návrhoch na humanitárnu pomoc a evakuáciu civilistov zo zón konfliktu.



Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Kyjev alebo Moskva boli otvorené širším rokovaniam o urovnaní dva a pol roka trvajúceho konfliktu. Putin požaduje, aby Ukrajina fakticky kapitulovala a vzdala sa väčšieho územia na juhu a východe krajiny, čo je jeho podmienkou prímeria. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to odmieta, pripomína AFP.