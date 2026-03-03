Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kremeľ: Putin telefonoval s Orbánom o aktuálnych otázkach

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Ruský prezident s maďarským premiérom sa venovali aj maďarským občanom, ktorí boli odvedení do ukrajinských ozbrojených síl a zajali ich ruské sily.

Autor TASR
aktualizované 
Budapešť/Moskva 3. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok telefonicky hovoril s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Podľa kancelárie ruského prezidenta sa diskutovalo o viacerých aktuálnych témach. S odvolaním sa na webovú stránku Kremľa to uviedol server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Putin s Orbánom hovorili o aktuálnych otázkach rusko-maďarskej spolupráce a zhodnotili výsledky dohôd podpísaných počas ich stretnutia v Moskve 28. novembra 2025.

Hovorili tiež o „náhle vyhrotenej situácii okolo Iránu a regiónu Blízkeho východu“ a jej možných dôsledkoch pre energetický priemysel.

Počas výmeny názorov o Ukrajine Putin vyzdvihol principiálny postoj maďarského vedenia k podpore politicko-diplomatického urovnania konfliktu, ako aj jeho zámer presadzovať vyváženú a suverénnu politiku v medzinárodných záležitostiach vo všeobecnosti, uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.

Ruský prezident s maďarským premiérom sa venovali aj maďarským občanom, ktorí boli odvedení do ukrajinských ozbrojených síl a zajali ich ruské sily.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

