Kremeľ: Putin vyjadril hlbokú sústrasť nad smrťou Gorbačova

Moskva 31. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril hlbokú sústrasť nad smrťou posledného lídra bývalého Sovietskeho zväzu Michaila Gorbačova, ktorý zomrel v utorok. Oznámil to v stredu Putinov hovorca. TASR správu prevzala za agentúry AFP.povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ruským médiám, píše AFP.Bývalý líder Sovietskeho zväzu Gorbačov zomrel v utorok v moskovskej Ústrednej nemocnici veku 91 rokov po dlhej chorobe. Pochovaný bude na moskovskom Novodevičom cintoríne.Gorbačov bol marci 1985 zvolený za generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (ÚV KSSZ). Prezidentom Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) bol od marca 1990 do decembra 1991.Tento politik prispel k ukončeniu studenej vojny, nepodarilo sa mu však zabrániť rozpadu bývalého Sovietskeho zväzu, píše na svojej webovej stránke denník The Guardian. Gorbačov takisto prispel k zlepšeniu vzťahov medzi USA a Sovietskym zväzom, pripomína AFP.Za svoju činnosť získal Gorbačov v roku 1990 Nobelovu cenu za mier.