Putina zaočkujú proti covidu v utorok večer v súkromí

Moskva 23. marca (TASR) - Ruského prezidenta Vladimira Putina zaočkujú proti ochoreniu COVID-19 v utorok večer v súkromí, oznámil Kremeľ. Rusko sa v tomto období snaží zlepšiť očkovanie obyvateľstva, ktoré je pomalé napriek tomu, že krajina vyrába tri doma vyvinuté vakcíny. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Putin v predchádzajúci deň oznámil, že ho zaočkujú v utorok a pridá sa tak k svetovým lídrom, ktorým už vakcínu podali, napríklad americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, pápežovi Františkovi a britskej kráľovnej Alžbete II.



Avšak na rozdiel od mnohých ďalších osobností, ktoré dostali vakcínu verejne, Putinovi ju dajú za zatvorenými dverami. Zábery, ako Bidena očkujú vakcínou od spoločností Pfizer-BioNTech, odvysielali v televíziách a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si dokonca pred vpichnutím dávky vyzliekol košeľu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že 68-ročný ruský líder, ktorý sa počas dvoch desaťročí pri moci nikdy voči médiám nesprával placho, nechce dostať vakcínu pred kamerami.



"Nebudeme to ukazovať, budete sa musieť spoľahnúť na naše slová," uviedol Peskov novinárom.



"Pokiaľ ide o zaočkovanie pred kamerami, nepáči sa mu to," dodal.



Peskov ešte vyhlásil, že šéf Kremľa dostane jednu z troch ruských očkovacích látok, ale zámerne odmietol povedať presne, ktorú.



"Všetky tri ruské vakcíny sa ukázali ako účinné a spoľahlivé," doplnil Peskov.



Rusko vyvinulo tri vakcíny - Sputnik V, EpiVacCorona a CoviVac, hoci najviac sa pozornosť zameriava na Sputnik, pomenovaný po prvej družici vypustenej do vesmíru Sovietskym zväzom (ZSSR).



Očkovanie obyvateľstva Ruska proti covidu postupuje pomalšie než v mnohých iných krajinách, ale Peskov povedal, že Putin nemusí dostať vakcínu verejne, aby tým povzbudil ďalších Rusov do zaočkovania.



"Prezident už aj tak robí veľa v propagovaní vakcín," vysvetľoval Peskov.



Zatiaľ dostali dve dávky vakcíny iba približne štyri milióny zo 144 miliónov obyvateľov Ruska, pričom ďalšie dva milióny ľudí dostali prvú dávku.



Pochybovanie o vakcínach je v Rusku veľmi rozšírené. Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky je ochotná dať sa zaočkovať necelá tretina opýtaných a takmer dve tretiny ľudí odpovedali, že veria, že koronavírus je umelo vyrobená biologická zbraň.



Rusko patrí ku krajinám, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla najťažšie - celkovo tam zaznamenali vyše 4,4 milióna prípadov nákazy a vyše 95.000 úmrtí na covid.