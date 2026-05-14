Kremeľ: Putinova návšteva Číny sa uskutoční čoskoro

Na snímke prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Na návšteve Číny je v týchto dňoch americký prezident Donald Trump, ktorý vo štvrtok rokoval so Si Ťin-pchingom.

Moskva 14. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin čoskoro navštívi Čínu a prípravy na túto cestu sú už dokončené. Oznámil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.

Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa v priebehu rokov svojej vlády stretli už viac ako 40-krát. Naposledy viedli rozhovory v Pekingu v septembri minulého roka.

Obaja tiež podpísali vo februári 2022 dohodu o "bezhraničnom" strategickom partnerstve Číny a Ruska, čo bolo necelé tri týždne pred útokom Moskvy na Ukrajinu.

