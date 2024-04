Kremeľ rázne odmietol Macronove vyjadrenia o narušení olympiády

Moskva 5. apríla (TASR) - Kremeľ v piatok označil ako "neprijateľné" tvrdenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Rusko sa snaží narušiť olympijské hry v Paríži prostredníctvom dezinformačnej kampane. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Sú to úplne nepodložené obvinenia," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a dodal, že ide o "absolútne neprijateľné správanie".



Vo štvrtok francúzsky prezident vyhlásil, že Rusko sa môže pokúsiť zlovestne zasiahnuť do letných olympijských hier v Paríži.



"Nemám žiadne pochybnosti, a to ani v informačnom priestore," odpovedal na otázku médií, či sa Rusko zameria na hry, ktoré sa začnú 26. júla. "Každý deň šíria myšlienku, že nemôžeme urobiť to alebo ono, že existuje riziko."