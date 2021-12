Hovorca Kremľa: Rokovanie Putina s Bidenom nebude prelomové

Moskva 6. decembra (TASR) - Nemožno očakávať, že nadchádzajúce rokovanie ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického náprotivku Joea Bidena bude prelomové. V pondelok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovali agentúry AFP a TASS.



Putin a Biden budú spolu rokovať v utorok prostredníctvom zabezpečeného videohovoru v čase, keď Spojené štáty obviňujú Rusko, že plánuje inváziu na Ukrajinu.



"Je veľmi ťažké očakávať od tohto rozhovoru prelom. Naše bilaterálne vzťahy sú teraz takým Augiášovým chlievom a je nemožné ho vyčistiť počas niekoľkých hodín stretnutia," uviedol Peskov.



Podľa hovorcu Kremľa prezidenti v utorok prediskutujú okrem iného napätie týkajúce sa Ukrajiny či približovanie sa NATO k hraniciam Ruska. Putin si pritom podľa Peskova so "záujmom vypočuje" návrhy Bidena týkajúce sa situácie na Ukrajine.



Peskov tiež v pondelok priblížil novinárov detaily nadchádzajúcej videokonferencie Putina s Bidena. Telefonát sa podľa jeho slov nebude vysielať naživo, verejnosť uvidí iba jeho začiatok a zbytok rozhovoru sa uskutoční za zatvorenými dverami. Videokonferencia by sa podľa hovorcu mala začať o 18.00 h moskovského času (16.00 h SEČ), pričom ruský prezident sa na ňu pripojí zo svojej rezidencie v Soči.



Biely dom pred uskutočnením videkonferencie uviedol, že prezident Biden počas stretnutia s Putinom vyzdvihne obavy Washingtonu z ruskej vojenskej aktivity na ruských hraniciach.



Washington a Kyjev totiž obviňujú Rusko z toho, že v blízkosti ukrajinských hraníc nahromadilo desaťtisíce vojakov a budúci mesiac možno začne inváziu na Ukrajinu. Rusko tieto obvinenia odmieta.