Kremeľ: Rozhovory o Ukrajine bez Ruska nemajú zmysel

Moskva 11. apríla (TASR) - Mierové rokovania o Ukrajine, ktoré sa majú uskutočniť v júni vo Švajčiarsku, "nemajú zmysel", ak sa na nich nezúčastní Rusko, vyhlásil vo štvrtok Kremeľ. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Švajčiarsko v stredu oznámilo, že 15.-16. júna sa uskutoční konferencia na vysokej úrovni o prebiehajúcom vojnovom konflikte na Ukrajine, ale bez účasti Ruska. Konferenciu v luxusnom letovisku Bürgenstock neďaleko mesta Luzern organizuje švajčiarska prezidentka Viola Amherdová a zúčastní sa na nej Ukrajina a zhruba 100 ďalších krajín.



"Mnohokrát sme povedali, že proces (mierových) rokovaní bez Ruska nemá zmysel," vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že akékoľvek kroky v súvislosti s Ukrajinou, ktoré "ignorujú pozíciu Ruska", sú "odtrhnuté od reality" a nemajú "žiadnu perspektívu".



Zacharovová tiež skritizovala "mierový vzorec" predložený ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý požaduje stiahnutie ruských vojsk z ukrajinského územia, finančné odškodnenie a vytvorenie osobitného tribunálu, ktorý by súdil ruských predstaviteľov.



"Je všeobecne známe, že Zelenského vzorec nepočíta s kompromismi ani alternatívami a úplne ignoruje návrhy Číny, Brazílie, afrických a arabských štátov," povedala Zacharovová. "Sme presvedčení, že naši partneri v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike budú ostražití a nenechajú sa zatiahnuť do novej protiruskej avantúry," dodala hovorkyňa.



Povedala, že Švajčiarsku "nemožno dôverovať", pretože Bern "obhajuje pozície Ukrajiny, podporuje kyjevský režim, uplatňuje protiruské sankcie a prijal stratégie, ktoré vylučujú Rusko z európskeho bezpečnostného systému".



"Švajčiarsko za takýchto podmienok nemôže byť neutrálnym hostiteľom, nieto ešte sprostredkovateľom," dodala. Švajčiarska vláda počas januárovej návštevy Zelenského súhlasila s usporiadaním mierovej konferencie v tomto roku.



Bern v stredajšom vyhlásení uviedol, že "v súčasnosti existuje dostatočná medzinárodná podpora pre konferenciu na vysokej úrovni s cieľom začať mierový proces".



Tradične neutrálne Švajčiarsko od začiatku trvá na tom, že do rozhovorov musí byť nakoniec zapojená aj Moskva, a snaží sa na konferenciu dostať i Čínu a ďalšie rozvíjajúce sa mocnosti.



Na konferenciu by mohol prísť americký prezident Joe Biden, ktorý má 13.-15. júna na programe účasť na summite G7 v susednom Taliansku, informoval denník Neue Zürcher Zeitung.



Švajčiarska vláda uviedla, že na skorších rokovaniach o usporiadaní konferencie sa podieľali Európska únia a vyslanci z tzv. globálneho juhu vrátane Brazílie, Číny, Etiópie, Indie, Saudskej Arábie a Juhoafrickej republiky.