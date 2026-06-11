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Kremeľ: Ruské banky sa neboja nových sankcií
Podľa Moskvy sa banky naučili fungovať aj napriek sankciám a nezabránilo im to dosahovať zisky.
Autor TASR
Moskva 11. júna (TASR) - Kremeľ vo štvrtok uviedol, že nemá obavy z nových sankcií Európskej únie namierených proti ruských bankám. Podľa Moskvy sa banky naučili fungovať aj napriek sankciám a nezabránilo im to dosahovať zisky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
EÚ navrhla nový balík sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu, pričom opatrenia sa zameriavajú na banky a kryptomenové siete. Cieľom je oslabiť finančný systém krajiny. „Sankcie sa na naše najväčšie banky vzťahujú už dlho. To im však nebráni dosahovať veľké zisky, rozvíjať a udržiavať absolútnu stabilitu,“ vyhlásil na brífingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Reagoval tak na otázku, či bude bankový sektor schopný zvládnuť nové obmedzenia.
Peskov poukázal na stredajšie vyjadrenia prezidenta Vladimira Putina, že celková ekonomická situácia je pod kontrolou. „To isté možno povedať aj o bankovom sektore. Naša centrálna banka o tom už viackrát hovorila, situáciu veľmi pozorne sleduje a prijíma potrebné opatrenia na udržanie stability,“ povedal hovorca.
Sankcie, vysoké úrokové sadzby a výdavky na vojnu negatívne ovplyvnili výkon ruskej ekonomiky v hodnote približne 2,6 bilióna eur. V prvom štvrťroku tohto roku došlo k 0,3-percentnému poklesu, čo predstavuje prvý štvrťročný pokles od začiatku roka 2023, pripomenula agentúra Reuters.
EÚ navrhla nový balík sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu, pričom opatrenia sa zameriavajú na banky a kryptomenové siete. Cieľom je oslabiť finančný systém krajiny. „Sankcie sa na naše najväčšie banky vzťahujú už dlho. To im však nebráni dosahovať veľké zisky, rozvíjať a udržiavať absolútnu stabilitu,“ vyhlásil na brífingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Reagoval tak na otázku, či bude bankový sektor schopný zvládnuť nové obmedzenia.
Peskov poukázal na stredajšie vyjadrenia prezidenta Vladimira Putina, že celková ekonomická situácia je pod kontrolou. „To isté možno povedať aj o bankovom sektore. Naša centrálna banka o tom už viackrát hovorila, situáciu veľmi pozorne sleduje a prijíma potrebné opatrenia na udržanie stability,“ povedal hovorca.
Sankcie, vysoké úrokové sadzby a výdavky na vojnu negatívne ovplyvnili výkon ruskej ekonomiky v hodnote približne 2,6 bilióna eur. V prvom štvrťroku tohto roku došlo k 0,3-percentnému poklesu, čo predstavuje prvý štvrťročný pokles od začiatku roka 2023, pripomenula agentúra Reuters.