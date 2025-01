Kremeľ: Rusko a Irán uzavrú dohodu o strategickom partnerstve

Moskva 13. januára (TASR) - Rusko a Irán sa chystajú v piatok 17. januára uzavrieť dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Príslušnú zmluvu podpíše ruský prezident Vladimir Putin pri príležitosti oficiálnej návštevy iránskeho náprotivka Masúda Pezeškijána v Rusku, oznámil v pondelok Kremeľ podľa agentúry TASS. Podobnú dohodu má Rusko aj so Severnou Kóreou (KĽDR), informuje TASR.



Lídri taktiež plánujú diskutovať o perspektívach ďalšieho rozširovania bilaterálnej spolupráce vo viacerých oblastiach vrátane obchodu, investícií, dopravy a logistiky i humanitárnej oblasti. Témami rokovaní budú aj regionálne a medzinárodné otázky, uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.



Po rozhovoroch podpíšu Putin a Pezeškiján zmluvu o komplexnom strategickom partnerstve a poskytnú vyhlásenie pre médiá.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ešte v októbri 2024 oznámil, že Moskva a Irán plánujú uzavrieť takýto pakt, ktorý by zahŕňal užšiu spoluprácu v oblasti obrany, pripomenula agentúra Reuters.



Spojené štáty v septembri minulého roka obvinili Teherán z dodávok balistických rakiet krátkeho doletu do Ruska na použitie proti Ukrajine a uvalili sankcie na lode a spoločnosti, ktoré sa podľa nich na týchto dodávkach podieľali. Teherán tieto tvrdenia o poskytnutí iránskych zbraní Moskve popiera.



Kyjev aj Západ tiež tvrdia, že Irán dodal Rusku samovražedné drony Šáhid, ktoré Moskva vypúšťa pri nočných útokoch na Ukrajinu.



Návšteva iránskeho prezidenta v Rusku sa bude konať iba niekoľko dní pred nástupom novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu. Trump sľubuje, že rýchlo ukončí konflikt na Ukrajine aj na Blízkom východe.



Dohodu o komplexnom strategickom partnerstve uzavrelo Rusko ešte v júni 2024 aj s KĽDR. Táto dohoda okrem vzájomného poskytnutia vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán zahŕňa aj spoluprácu v oblasti jadrovej energie, výskumu vesmíru či energetickej bezpečnosti. Šéf Kremľa túto dohodu v júni označil za "prelomový dokument".