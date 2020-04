Kremeľ: Rusko a USA by si v čase pandémie mali navzájom pomáhať

Moskva 16. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin verí, že globálna pandémia je pre Rusko príležitosťou na spoluprácu so Spojenými štátmi. Podľa agentúry AFP to vo štvrtok uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Putin je podľa hovorcu presvedčený, že "pandémia, hrozba pandémie je práve ten čas, keď si treba navzájom pomáhať a využiť všetky dostupné príležitosti na ochranu svojich občanov a ich zdravia".



Peskov takto reagoval na oznámenie prezidenta Donalda Trumpa, že USA sú pripravené poskytnúť Rusku zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu ako pomoc v boji proti šíreniu koronavírusu. Podľa hovorcu Rusko túto ponuku využije, ak to bude potrebné.



Trump hovoril o ochote pomôcť Rusku počas nedávneho telefonického rozhovoru s Putinom, uviedol Peskov a pripomenul, že keď nedávno USA ešte len spúšťali výrobu pľúcnych ventilácií, Rusko im prišlo na pomoc. Teraz, keď výroba v USA "naberá na sile", ponúkajú zasa USA pomoc Rusku, vysvetlil hovorca Kremľa.



Ide o zásielku veľkého objemu zdravotníckych pomôcok a zariadení, ktoré Rusko dopravilo do New Yorku na pomoc v boji proti šíreniu koronavírusu v tomto meste a okolí - epicentre nákazy v USA.



Trump túto pomoc neskôr označil za "mimoriadne milé gesto" zo strany Ruska.



Obaja prezidenti mali od konca marca niekoľko telefonátov, pričom diskutovali najmä o úsilí svojich krajín v boji s koronavírusom. Trump neskôr konštatoval, že s ruským kolegom "dobre vychádzajú", aj keď bilaterálne vzťahy sú stále zrejme najhoršie od skončenia studenej vojny.



Obe krajiny - Rusko i USA - zápasia s epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Rusko vo štvrtok zaznamenalo 3348 nových infikovaných, čím sa ich celkový počet zvýšil na takmer 28.000 s 232 úmrtiami. Úrady varovali, že epidémia spôsobuje obrovský tlak na nemocnice v Moskve i iných mestách.



V USA evidujú momentálne vyše 640.000 pozitívne testovaných a viac ako 28.500 úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19, ktorý koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje.