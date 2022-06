Kremeľ: Rusko a USA musia diskutovať o rozšírení zmluvy START

Moskva/Washington 16. júna (TASR) - Rusko a Spojené štáty musia diskutovať o rozšírení zmluvy START o obmedzení počtu jadrových zbraní, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtkovom rozhovore pre agentúru RIA Novosti. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Podľa Peskova je táto otázka dôležitá pre globálnu bezpečnosť a ruská vojenská operácia na Ukrajine nie je dôvodom na vyhýbanie sa rokovaniam.



Peskov ešte začiatkom minulého týždňa vyhlásil, že Rusko má záujem pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi o jadrových zbraniach, avšak v súčasnej situácii to nie je pravdepodobné.



Rusko a Spojené štáty disponujú najväčším jadrovým arzenálom na svete. Moskva má zhruba 6257 jadrových hlavíc, zatiaľ čo tri štáty NATO – USA, Francúzsko a Británia – disponujú spoločne 6065 jadrovými hlavicami, uvádza Združenie na kontrolu zbraní (Arms Control Association) so sídlom vo Washingtone.



Ruská vojenská invázia na Ukrajinu vyvoláva obavy z najvážnejšej konfrontácie medzi Ruskom a Spojenými štátmi od kubánskej raketovej krízy z roku 1962.