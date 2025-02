Kremeľ: Rusko a USA rokovali aj o možnosti konania volieb na Ukrajine

Moskva 19. februára (TASR) - Zástupcovia Ruska a Spojených štátov počas utorkového stretnutia v saudskoarabskom Rijáde rokovali aj o možnosti organizácie prezidentských volieb na Ukrajine, tvrdí hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



"Takéto rozhodnutie samozrejme nemôže byť prijaté v Moskve alebo Washingtone," uviedol Peskov.



Podľa agentúry DPA vykresľuje Moskva Zelenského ako nelegitímneho lídra a dlhodobo vyzýva na voľby, ktoré by viedli k jeho výmene.



Na Ukrajine je od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vyhlásený vojnový stav, v ktorom sa nemôžu voľby konať. Podľa DPA v je krajine zhoda na tom, že voľby by sa počas pretrvávajúcich bojov nemali konať, pretože by bolo ťažké zabezpečiť účasť vojakov a utečencov.



Rusko sa údajne snaží presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že by prezident Ukrajiny na mierové rokovania nemal byť pozvaný.



Trump súhlasí s niektorými postojmi Ruska k vojne na Ukrajine vrátane vylúčenia členstva Ukrajiny v NATO a vylúčenia možnosti návratu k hraniciam, ktoré na Ukrajine existovali pred rokom 2014.